4 حالات.. ما الفئات التي يشملها قرار التعليم بالإجازة الاستثنائية؟

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- أسامة علي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استمرار العمل بالكتاب الدوري السابق بشأن الإجازات الاستثنائية للموظفين والعاملين بالدولة.

وحددت وزارة التربية والتعليم - الفئات المستحقه للإجازات الاستثنائية، من العاملين بالوزارة، وجاءت على النحو التالي:

- أصحاب الأمراض المزمنة طبقا لما هو ثابت بملفه الوظيفي.

- الحوامل.

- المرأة التي ترعى طفلا أقل من 12 عاما.

- المرأة التي ترعى طفلا من ذوي الاحتياجات الخاصة دون التقيد بالسن.

يأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

اقرأ أيضا:

عودة الإجازات الاستثنائية.. قرار عاجل من التعليم لمواجهة انتشار كورونا