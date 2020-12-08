4 حالات.. ما الفئات التي يشملها قرار التعليم بالإجازة الاستثنائية؟

مصراوي Masrawy
12:09 م الثلاثاء 08 ديسمبر 2020
كتب- أسامة علي:
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استمرار العمل بالكتاب الدوري السابق بشأن الإجازات الاستثنائية للموظفين والعاملين بالدولة.
وحددت وزارة التربية والتعليم - الفئات المستحقه للإجازات الاستثنائية، من العاملين بالوزارة، وجاءت على النحو التالي:
- أصحاب الأمراض المزمنة طبقا لما هو ثابت بملفه الوظيفي.
- الحوامل.
- المرأة التي ترعى طفلا أقل من 12 عاما.
- المرأة التي ترعى طفلا من ذوي الاحتياجات الخاصة دون التقيد بالسن.
يأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
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