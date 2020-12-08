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4 حالات.. ما الفئات التي يشملها قرار التعليم بالإجازة الاستثنائية؟

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4 حالات.. ما الفئات التي يشملها قرار التعليم بالإجازة الاستثنائية؟ 4 حالات.. ما الفئات التي يشملها قرار التعليم بالإجازة الاستثنائية؟

مصراوي Masrawy

12:09 م الثلاثاء 08 ديسمبر 2020

كتب- أسامة علي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استمرار العمل بالكتاب الدوري السابق بشأن الإجازات الاستثنائية للموظفين والعاملين بالدولة.

وحددت وزارة التربية والتعليم - الفئات المستحقه للإجازات الاستثنائية، من العاملين بالوزارة، وجاءت على النحو التالي:

- أصحاب الأمراض المزمنة طبقا لما هو ثابت بملفه الوظيفي.

- الحوامل.

- المرأة التي ترعى طفلا أقل من 12 عاما.

- المرأة التي ترعى طفلا من ذوي الاحتياجات الخاصة دون التقيد بالسن.

يأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها لمواجهة المستجد.

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مصراوي Masrawy

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