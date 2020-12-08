بعد وفاته بكورونا.. جامعة سيناء تنعى الطالب يوسف فياض

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

نعت جامعة سيناء الطالب يوسف فياض، وتقدمت بخالص العزاء لأسرته، لوفاته متأثرًا بفيروس كورونا.

وكتبت الجامعة على صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك": "البقاء لله. تنعى أسرة جامعة سيناء ابنها الطالب يوسف فياض بالفرقة الثانية- كلية العلاج الطبيعي- فرع القنطرة، نسأل الله أن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان".

كان عدد من زملاء الطالب قالوا إن إدارة الجامعة أصرت على نزول الطالب للامتحانات رغم إصابته بفيروس كورونا.

وتداول الطلاب صورًا لمحادثة زاعمين أنها بين الطالب وعميدة كلية الصيدلة، يوضح من خلالها أنه لا يمكنه الحضور للجامعة بعد إخباره من قبل الطبيب أنه مشتبه بالإصابة بفيروس كورونا، بينما أصر عميد الكلية على حضوره لتأدية الامتحان.