القوات المسلحة: استشهاد ضابطين و4 جنود ومقتل 40 إرهابيا منذ سبتمبر (بيان كامل)

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد سامي:

قال بيان صادر عن القوات المسلحة، صباح الثلاثاء، إن جهود مكافحة الإرهاب خلال المدة من الأول من سبتمبر وحتى الثامن من ديسمبر، أسفرت عن تحقيق عدة نجاحات.

يأتي البيان في إطار استكمال جهود القوات المسلحة لمكافحة الإرهاب على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة واستمراراً للنجاحات المتتالية تمكنت القوات المسلحة من رصد وتتبع وتدمير عدد من البؤر الإرهابية التى تتخذها العناصر التكفيرية ملجأً لها ومرتكزاً لتنفيذ عملياتها الإرهابية وترويع المواطنين الآمنين.

وتمثلت النجاحات فيما يلي:

- على الاتجاه الاستراتيجي الشمالى الشرقى نجحت القوات الجوية في استهداف وتدمير عدد (437) وكراً وملجأً ومخزن للمواد المتفجرة تستخدمها العناصر التكفيرية كملاجئ لها ولتكديس الأسلحة والذخائر، نتج عنها مقتل (25) فردا تكفيريا شديدي الخطورة.

- استهداف وتدمير عدد(6) عربة دفع رباعي مفخخة تستخدمها العناصر التكفيرية في تنفيذ عملياتها الإرهابية.

- تنفيذ عدد من العمليات النوعية أسفرت عن مقتل عدد (15) فردا تكفيريا شديدي الخطورة.

- كما تم ضبط عدد (3) بندقية آلية و(1) بندقية قناصة و(7) خزنة، ونضارة ميدان وجهاز لاسلكي تستخدمه العناصر الإرهابية وعدد من الهواتف المحمولة وعدد من جوازات السفر.

- اكتشاف وتدمير عدد (159) عبوة ناسفة على المحاور والطرق الرئيسية فضلاً عن إكتشاف وتدمير عدد (32) دراجة بخارية تستخدمها العناصر التكفيرية.

- القبض على عدد (12) فردا تكفيريا تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

كما واصلت القوات البحرية جهودها في تأمين وحماية الحدود الساحلية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، وتأمين الأهداف الحيوية في المياه الإقليمية المصرية في البحرين الأحمر والمتوسط.

وبحسب بيان، وفي إطار تشديد الإجراءات الأمنية على الاتجاه الاستراتيجي الغربى نجحت القوات الجوية بالتنسيق مع قوات حرس الحدود في توجيه ضربة استباقية لعناصر إرهابية وذلك من خلال رصد واستهداف وتدمير عدد (21) عربة دفع رباعي محملة بالأسلحة والذخائر أثناء محاولاتها اختراق الحدود الغربية.

وفى سياق متصل كثفت قوات حرس الحدود من إجراءاتها الأمنية على كافة الاتجاهات والمعابر الحدودية مما أسفر عن ضبط (149) ألف قطعة من البضائع غير خالصة الرسوم الجمركية وضبط عدد (7) بندقية مختلفة الأعيرة وعدد (160) خزنة أنواع مختلفة وكمية كبيرة من الذخائر مختلفة الأعيرة والقبض على (1448) فردا حاولوا التسلل كهجرة غير شرعية، وضبط عدد (39) عربة دفع رباعي أثناء محاولاتها اختراق الحدود ، وضبط وتدمير عدد (5) أنفاق على الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي.

بالإضافة إلى تنفيذ حملة مكبرة للقضاء على الزراعات المخدرة بجنوب سيناء نتج عنها القضاء على (56) مزرعة بانجو بإجمالي (66) فدانا، و(90) مزرعة لنبات الهيدرو المخدر بإجمالي (101) فدان.

وقال البيان إنه نتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة بمناطق العمليات نال شرف الشهادة والإصابة (2) ضابط و(4) ضابط صف وجندي أثناء الاشتباك وتطهير البؤر الإرهابية.

وأكدت القوات المسلحة على استمرار جهودها للقضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره لتحقيق الأمن والأمان لشعب مصر العظيم.