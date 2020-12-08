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وزير الأوقاف يشارك في مؤتمر الإدارة الدينية لمسلمي عبر " كونفرانس".. الخميس

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وزير الأوقاف يشارك في مؤتمر الإدارة الدينية لمسلمي روسيا عبر "فيديو كونفرانس".. الخميس وزير الأوقاف يشارك في مؤتمر الإدارة الدينية لمسلمي عبر " كونفرانس".. الخميس

مصراوي Masrawy

11:41 ص الثلاثاء 08 ديسمبر 2020

كتب - محمود مصطفى:

يشارك الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الخميس، في المؤتمر الافتراضي الذي تقيمه الإدارة الدينية لعموم مسلمي عبر تقنية " كونفرانس".

ومن المقرر أن يشارك وزير الأوقاف، في المؤتمر بكلمة عن أدب المحن والنوازل والجوائح يلقيها نيابة عنه، الدكتور هشام عبد العزيز علي الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وأكدت وزارة الأوقاف، أن مشاركة الوزير تأتي بدعوة رسمية من الشيخ راوي عين الدين رئيس مجلس عموم شورى المفتين ورئيس الإدارة الدينية لعموم مسلمي روسيا.

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