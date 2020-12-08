أخبار عاجلة

"الصحة": لقاح كورونا وسيلة آمنة وفعّالة للعودة لحياتنا الطبيعية تدريجيًّا بإذن الله -
"مها آل سعود" تكشف مميزات واستخدامات الواقع المعزز في صيانة الطائرات -
نتائج المرحلة الأخيرة من الجولة الرابعة في "باها حائل تويوتا الدولي 2020".. هنا التفاصيل -
"الصحة" تستعرض مستجدات اللقاحات في السعودية ومأمونيتها بعد استخدامها -
وزير "البلديات" يزور الطائف ويضع حجر الأساس لمشروع تطوير حديقة الملك فهد -
في غياب "جيوفينكو".. الهلال يواجه الوحدة من أجل إحكام القبضة على الصدارة -
"إسلامية الجوف" تطلق محاضرات تزامنًا مع حصد المملكة المركز الأول في مؤشرات الأكثر أمانًا -
عندما يتعطل الإنترنت.. ما مصير الطلبة؟ -
مصادر: مفاوضات بريطانيا والاتحاد الأوروبي "مازالت صعبة للغاية" -
"الصحة": لقاح كورونا وسيلة آمنة وفعّالة للعودة لحياتنا الطبيعية تدريجيًّا بإذن الله -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

مدبولي يشيد بزيارة لفرنسا ودورها في تعزيز التعاون بين البلدين

Print
مدبولي يشيد بزيارة السيسي لفرنسا ودورها في تعزيز التعاون بين البلدين مدبولي يشيد بزيارة لفرنسا ودورها في تعزيز التعاون بين البلدين

مصراوي Masrawy

12:51 م الثلاثاء 08 ديسمبر 2020

القاهرة- (أ ش أ):

أشاد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بالزيارة الهامة التي يقوم بها حاليًا الرئيس عبدالفتاح ، لفرنسا، مؤكدًا على دورها في تعزيز ودفع آفاق التعاون بين البلدين، والاتحاد الأوروبي، إلى مجال أرحب، بناءً على العلاقات الوطيدة التى تربط بين الدولتين.

وأشار مدبولي، خلال رئاسته اليوم الثلاثاء، الاجتماع الأسبوعي، لمجلس الوزراء عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمناقشة واستعراض عدد من الموضوعات الحيوية - إلى أن المؤتمر الصحفي المشترك للرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون -الذى عقد أمس الإثنين، شهد إطلاق الرئيس السيسي لعدد من الرسائل المهمة، خاصة فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان، والأزمات التى تمر بها المنطقة، والجهود التى تبذلها الدولة؛ لصنع مستقبل أفضل لأبنائها.

وعلى صعيد آخر، تطرق مدبولي إلى ما أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء مؤخراً من نتائج تتعلق ببحث الدخل والإنفاق والاستهلاك خلال عام 2019 – 2020، موضحا أن النتائج أشارت إلى تحقيق انخفاض في معدلات ونسبة الفقر في ، وهو ما لم نشهده منذ 20 عاماً.

وأكد أن تلك النتائج تأتى انعكاسا لما تبذله الدولة من جهود في عدد من الملفات، من بينها ما يتعلق بالحماية الاجتماعية، والتشغيل، وغير ذلك، مضيفا أن هذه المؤشرات تعطينا الثقة في أننا نسير على الطريق السليم، وهو ما يدفعنا نحو الاستمرار في تنفيذ المزيد من برامج الحماية الاجتماعية، وتنفيذ المشروعات القومية والتنموية التي توفر الملايين من فرص العمل الجديدة للشباب.

وجدد مدبولي التأكيد على الدور المحورى لنتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2019/2020، فى دعم متخذي القرار، لافتا إلى إنها تمثل نقطة ارتكاز يتم الاعتماد عليها في إعداد الخطط والبرامج الحكومية، والمشروعات التنموية والخدمية التي تنفذها الدولة؛ ولتحقيق العديد من الأهداف المرجوة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أستاذ فلسفة: نجيب محفوظ كان حالة مصرية خالصة تركت بصمتها في الثقافة العربية

أستاذ فلسفة: نجيب محفوظ كان حالة مصرية خالصة تركت بصمتها في الثقافة العربية

السيسي يوجّه بإجراء عملية لطفلة تعاني من ثقب في القلب

السيسي يوجّه بإجراء عملية لطفلة تعاني من ثقب في القلب

الكويت توافق على تشغيل رحلات العودة إلى مصر بشكل مباشر

الكويت توافق على تشغيل رحلات العودة إلى مصر بشكل مباشر

وفد الإعلاميين الأفارقة يشيد بكنوز المتحف المصري بالتحرير (صور)

وفد الإعلاميين الأفارقة يشيد بكنوز المتحف المصري بالتحرير (صور)

شبكة عيون الإخبارية