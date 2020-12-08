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مصراوي Masrawy

القاهرة- (أ ش أ):

أشاد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بالزيارة الهامة التي يقوم بها حاليًا الرئيس عبدالفتاح السيسي، لفرنسا، مؤكدًا على دورها في تعزيز ودفع آفاق التعاون بين البلدين، والاتحاد الأوروبي، إلى مجال أرحب، بناءً على العلاقات الوطيدة التى تربط بين الدولتين.

وأشار مدبولي، خلال رئاسته اليوم الثلاثاء، الاجتماع الأسبوعي، لمجلس الوزراء عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمناقشة واستعراض عدد من الموضوعات الحيوية - إلى أن المؤتمر الصحفي المشترك للرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون -الذى عقد أمس الإثنين، شهد إطلاق الرئيس السيسي لعدد من الرسائل المهمة، خاصة فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان، والأزمات التى تمر بها المنطقة، والجهود التى تبذلها الدولة؛ لصنع مستقبل أفضل لأبنائها.

وعلى صعيد آخر، تطرق مدبولي إلى ما أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء مؤخراً من نتائج تتعلق ببحث الدخل والإنفاق والاستهلاك خلال عام 2019 – 2020، موضحا أن النتائج أشارت إلى تحقيق انخفاض في معدلات ونسبة الفقر في مصر، وهو ما لم نشهده منذ 20 عاماً.

وأكد أن تلك النتائج تأتى انعكاسا لما تبذله الدولة من جهود في عدد من الملفات، من بينها ما يتعلق بالحماية الاجتماعية، والتشغيل، وغير ذلك، مضيفا أن هذه المؤشرات تعطينا الثقة في أننا نسير على الطريق السليم، وهو ما يدفعنا نحو الاستمرار في تنفيذ المزيد من برامج الحماية الاجتماعية، وتنفيذ المشروعات القومية والتنموية التي توفر الملايين من فرص العمل الجديدة للشباب.

وجدد مدبولي التأكيد على الدور المحورى لنتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2019/2020، فى دعم متخذي القرار، لافتا إلى إنها تمثل نقطة ارتكاز يتم الاعتماد عليها في إعداد الخطط والبرامج الحكومية، والمشروعات التنموية والخدمية التي تنفذها الدولة؛ ولتحقيق العديد من الأهداف المرجوة.