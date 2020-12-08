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"الصحة": لقاح كورونا وسيلة آمنة وفعّالة للعودة لحياتنا الطبيعية تدريجيًّا بإذن الله
-
الأحد 13 ديسمبر 2020 12:08 صباحاً
"مها آل سعود" تكشف مميزات واستخدامات الواقع المعزز في صيانة الطائرات
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الأحد 13 ديسمبر 2020 12:08 صباحاً
نتائج المرحلة الأخيرة من الجولة الرابعة في "باها حائل تويوتا الدولي 2020".. هنا التفاصيل
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الأحد 13 ديسمبر 2020 12:08 صباحاً
"الصحة" تستعرض مستجدات اللقاحات في السعودية ومأمونيتها بعد استخدامها
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الأحد 13 ديسمبر 2020 12:08 صباحاً
وزير "البلديات" يزور الطائف ويضع حجر الأساس لمشروع تطوير حديقة الملك فهد
-
الأحد 13 ديسمبر 2020 12:08 صباحاً
في غياب "جيوفينكو".. الهلال يواجه الوحدة من أجل إحكام القبضة على الصدارة
-
الأحد 13 ديسمبر 2020 12:08 صباحاً
"إسلامية الجوف" تطلق محاضرات تزامنًا مع حصد المملكة المركز الأول في مؤشرات الأكثر أمانًا
-
الأحد 13 ديسمبر 2020 12:08 صباحاً
عندما يتعطل الإنترنت.. ما مصير الطلبة؟
-
الأحد 13 ديسمبر 2020 12:08 صباحاً
مصادر: مفاوضات بريطانيا والاتحاد الأوروبي "مازالت صعبة للغاية"
-
الأحد 13 ديسمبر 2020 12:06 صباحاً
"الصحة": لقاح كورونا وسيلة آمنة وفعّالة للعودة لحياتنا الطبيعية تدريجيًّا بإذن الله
-
الأحد 13 ديسمبر 2020 12:00 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
Mbc مصر
الرئيس السيسي كان شجاعا ولم يتحرج ولم يكن دبلوماسيا في رفض الإساءة للأديان وعبر عن العالم الإسلامي
فيديو
Mbc مصر
الثلاثاء 08 ديسمبر 2020 01:14 مساءً
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