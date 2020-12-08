وزير الخارجية يصل الخرطوم ويعقد جلسة مباحثات مع نظيره السوداني

★ ★ ★ ★ ★

تم خلالها استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وتطورات الأوضاع

وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، إلى العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم، في زيارة رسمية.

وكان في استقباله بمطار الخرطوم الدولي، وزير الخارجية السوداني المكلّف عمر قمر الدين، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر.

وعقب الاستقبال عقد الوزير جلسة مباحثات مع وزير خارجية السودان المكلّف، تم خلالها استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتطورات الأوضاع في السودان، واتفاق السلام الذي تم توقيعه أخيراً بجوبا، إضافة إلى بحث المستجدات في المنطقة، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان