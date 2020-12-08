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وفاة الشيخ "تركي المله" والد مدير جامعة شقراء السابق

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وفاة الشيخ "تركي المله" والد مدير جامعة شقراء السابق وفاة الشيخ "تركي المله" والد مدير جامعة شقراء السابق

وفاة الشيخ

توفي صباح اليوم الشيخ تركي بن إسماعيل المله، والد الدكتور سعيد المله رئيس جامعة شقراء السابق وعميد كليات الشرق العربي.

وسيصلى على الفقيد اليوم الثلاثاء، بعد صلاة العصر في المسجد الحرام وسيدفن في مقابر الشهداء بمكة المكرمة.

وسيكون العزاء في جدة الأربعاء والخميس والجمعة (حي الشرفية- بجوار عيادات مستشفى بخش)

- الموقع:

https://maps.app.goo.gl/EojWDfA8u6zyVdSC8، كما سيكون العزاء في الباحة يومي السبت والأحد (منزل تركي إسماعيل المله- حي الشفا).

"سبق" تتقدم بالعزاء للدكتور سعيد ولأسرة المله وذوي الفقيد؛ سائلين الله للفقيد المغفرة والرحمة، وداعين الله أن يجبر مصاب أهله وذويه ويعظم أجرهم ويلهمهم الصبر والسلوان.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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