"بلدية جنوب جدة" تتلف 60 كلجم أسماك فاسدة وتزيل 18 بسطة عشوائية

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ضمن جولاتها الرقابية لمكافحة الظواهر السلبية ومعالجة التشوه البصري

صادرت بلدية الجنوب الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة، 60 كلجم من الأسماك الفاسدة داخل محل مخالف للاشتراطات البلدية وقامت بإتلافها، وأزالت 18 بسطة عشوائية من الشوارع ضمن جولات الرقابة الميدانية المكثفة على الأنشطة التجارية؛ للتأكد من نظاميتها وسلامة الغذاء المعروض، وفي إطار مكافحة الظواهر السلبية ومعالجة التشوه البصري داخل الأحياء السكنية.

وأوضح رئيس بلدية الجنوب الفرعية المهندس أحمد الشافعي، أنه في إطار الجولات الميدانية التي تنفذها البلدية؛ جرى رصد أحد المواقع لبيع المواد الغذائية يحتوي على عدد من المخالفات تنوعت بين بيع أسماك مجهولة المصدر، وأخرى غير صالحة للاستهلاك الآدمي؛ مبينًا أن البلدية ضبطت 60 كلجم من الأسماك الفاسدة وأتلفتها على الفور، وجرى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

وفي سياق الجولات الميدانية أشار الشافعي إلى أن البلدية واصلت حملاتها لمكافحة ظاهرة البسطات العشوائية في الأماكن العامة والطرقات؛ لما تسببه من تشوه بصري وأضرار صحية، والتي أسفرت عن إزالة 18 بسطة لبيع الخضروات بطريق مكة القديم بالكيلو 14؛ مؤكدًا استمرار الجهود في ملاحقة الباعة الجائلين ومنع ممارسة البيع العشوائي للحد من هذه الظاهرة في الطرق وداخل الأحياء.