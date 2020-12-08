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بالهدايا والورود.. وفود من الداخلية لزيارة دور رعاية المسنات بالمحافظات- (صور)

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بالهدايا والورود.. وفود من الداخلية لزيارة دور رعاية المسنات بالمحافظات- (صور) بالهدايا والورود.. وفود من الداخلية لزيارة دور رعاية المسنات بالمحافظات- (صور)

مصراوي Masrawy

12:50 م الثلاثاء 08 ديسمبر 2020

كتب-علاء عمران:

واصلت وفود من ضباط وضابطات مديريات أمن (البحيرة، بورسعيد، دمياط، سوهاج، الشرقية) بتنظيم عدة زيارات لعدد من (دور رعاية المسنات)، وتقديم التهنئة لهم وتوزيع الورود وبعض الهدايا الرمزية وقضاء يوم ترفيهي معهم لإدخال البهجة والسرور في نفوسهم بمناسبة حملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة.

و أعربوا عن سعادتهم بهذه الزيارات وتلك المبادرة من وزارة الداخلية.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، ومد جسور التواصل مع كافة شرائح المجتمع والمساهمة فى تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمواطنات.

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