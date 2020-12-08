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"السر في الطباخ".. كشف لغز سرقة خزينة مطعم في أسيوط

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"السر في الطباخ".. كشف لغز سرقة خزينة مطعم في أسيوط "السر في الطباخ".. كشف لغز سرقة خزينة مطعم في أسيوط

مصراوي Masrawy

12:25 م الثلاثاء 08 ديسمبر 2020

كتب-علاء عمران:

ألقى ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، القبض على طباخ سرق خزينة مطعم في أسيوط لمرورة بأزمة مالية.

تلقى قسم شرطة ثان أسيوط بلاغا من مالك مطعم كائن بدائرة القسم، باكتشافه كسر الخزينة الحديدية الخاصة بالمطعم ملكه والاستيلاء من داخلها على (مبلغ مالي – جهاز خاص بكاميرات المراقبة - بعض الأوراق).

وتم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن بأسيوط أسفرت جهوده عن أن مرتكب الواقعة (طباخ سابق بالمطعم، مقيم بدائرة مركز شرطة الفتح).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (فرد خرطوش- مبلغ مالي- 3 إيصالات أمانة "خاصة بالمُبلغ"- دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"- هاتف محمول).

بمواجهته اعترف تفصيلياً بارتكاب الواقعة وقرر أنه نظراً لسابقة عمله بالمطعم وعلمه باحتفاظ المجني عليه بإيرادات المطعم داخل الخزينة، عقد العزم على سرقته وتمكن من دخول المطعم وكسر الخزينة والاستيلاء على ما بداخلها من مبلغ مالي وبعض الأوراق.

وأضاف بقيامه بشراء "الدراجة النارية والهاتف المحمول "المضبوطان بحوزته") من المبلغ المستولى عليه وتخلصه من الجهاز الخاص بكاميرات المراقبة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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