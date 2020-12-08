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بعد 6 جرائم.. عصابة سرقة محال الملابس بأسلوب المغافلة في قبضة مباحث بالقاهرة

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بعد 6 جرائم.. عصابة سرقة محال الملابس بأسلوب المغافلة في قبضة مباحث بالقاهرة بعد 6 جرائم.. عصابة سرقة محال الملابس بأسلوب المغافلة في قبضة مباحث بالقاهرة

مصراوي Masrawy

12:08 م الثلاثاء 08 ديسمبر 2020

كتب-علاء عمران:

نجح رجال مباحث القارهة في القبض على عصابة لسرقة الملابس من داخل المحال بأسلوب المغافلة في القاهرة.

كانت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة شبرا بمديرية أمن القاهرة والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنت من ضبط (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") حال استقلالهم مركبة "توك توك".. وبحوزتهم (كمية من الملابس الجاهزة "مجهولة المصدر").

بمناقشتهم عن مصدر المضبوطات اعترفوا بسرقتها من داخل محل كائن بدائرة القسم بأسلوب "المغافلة".

وباستدعاء مالك المحل تعرف على المضبوطات وإاتهمهم بالسرقة، كما اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه في السرقة من داخل المتاجر بذات الأسلوب، وأقروا بارتكاب 6 سرقة.

تم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها بمسكن أحدهم، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة، وأضافوا بعدم قيامهم بتحرير محاضر بوقائع السرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجار إخطار النيابة العامة لتولي التحقيق.

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