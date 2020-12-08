بالصور.. رئيس النيابة الإدارية يُكرِّم فريق عمل الأكاديمية الوطنية للتدريب

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مصراوي Masrawy

كتب- محمود السعيد:

كرَّم المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، فريق عمل الأكاديمية الوطنية للتدريب القائمين على تنفيذ البرنامج التدريبي لأعضاء النيابة الإدارية بالأكاديمية.

وذكرت النيابة الإدارية في بيان على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، اليوم الثلاثاء، أن التكريم تم بمركز التدريب القضائي بمقر رئاسة النيابة الإدارية وبحضور المستشار الدكتور محمد رامي، مدير مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية.

وأشاد المستشار عصام المنشاوي، بمستوى البرنامج التدريبي المتميز الذي يحصل عليه أعضاء النيابة الإدارية في الأكاديمية والذي يغطي محاور عديدة تعمل على صقل خبرات عضو النيابة وتنمية مهاراته في مجالات القيادة والتواصل والتخطيط الإستراتيجي وغيرها من الموضوعات التي تسهم بدرجة كبيرة في تعزيز دعم واتخاذ القرار.

وشمل التكريم كلٍ من: المستشار محمد منسي، المستشار القانوني للأكاديمية، والدكتورة أمل أبو ستة، مدير إدارة التدريب بالأكاديمية.

كما ضم منسقي المجموعات التدريبية: رابح محمد – أحمد عبد التواب – منار مصطفى عمر – سامر جمال النجار – محمد وجيه عبد الله – هند عاشور – أمل سمير خلاف – محمود محمد القللي – شروق مصطفى مجاهد – أحمد جمال – جوزيف جمال لبيب.

جدير بالذكر أن البرنامج التدريبي بالأكاديمية والمخصص أعضاء النيابة الإدارية يأتي في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين النيابة الإدارية والأكاديمية الوطنية للتدريب والموقع في شهر أغسطس الماضي في ضوء رؤية معالي المستشار عصام المنشاوي - رئيس الهيئة لدعم الخبرات العملية والعلمية لأعضاء النيابة الإدارية.