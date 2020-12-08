تجديد حبس عاطل 15 يوما بتهمة قتل جاره بسبب خلافات الجيرة

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مصراوي Masrawy

كتب- محمود السعيد:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامه بقتل جاره في المعصرة.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي مأمور قسم شرطة المعصرة، بلاغا من الأهالي بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل في دائرة القسم، وبالانتقال والفحص والمعاينة عثر على جثة "محمود. س" في العقد الثالث من عمره، مصاب بطلق خرطوش في الصدر.

وبينت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل يدعى "عمر. ا" في العقد الخامس من العمر، بسبب خلافات الجيرة، وأن خلافات قديمة بين الطرفين تجددت يوم الواقعة، بعد أن جلس المجني عليه فوق كرسي أمام منزله، ما استفز المتهم ودفعه للتشاجر معه، مطالبا إياه بعدم الجلوس خارج منزله.

وكشفت التحقيقات أن بعض الأهالي تدخلوا ونجحوا في فض المشاجرة، ودخل المتهم إلى منزله، إلا أنه خرج بعد دقائق حاملا في يده بندقية خرطوش، وأطلق وابلا من الطلقات تجاه المجني عليه، الذي سقط على الفور وسط بركة من الدماء.