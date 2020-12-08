أخبار عاجلة

"الصحة": لقاح كورونا وسيلة آمنة وفعّالة للعودة لحياتنا الطبيعية تدريجيًّا بإذن الله -
"مها آل سعود" تكشف مميزات واستخدامات الواقع المعزز في صيانة الطائرات -
نتائج المرحلة الأخيرة من الجولة الرابعة في "باها حائل تويوتا الدولي 2020".. هنا التفاصيل -
"الصحة" تستعرض مستجدات اللقاحات في السعودية ومأمونيتها بعد استخدامها -
وزير "البلديات" يزور الطائف ويضع حجر الأساس لمشروع تطوير حديقة الملك فهد -
في غياب "جيوفينكو".. الهلال يواجه الوحدة من أجل إحكام القبضة على الصدارة -
"إسلامية الجوف" تطلق محاضرات تزامنًا مع حصد المملكة المركز الأول في مؤشرات الأكثر أمانًا -
عندما يتعطل الإنترنت.. ما مصير الطلبة؟ -
مصادر: مفاوضات بريطانيا والاتحاد الأوروبي "مازالت صعبة للغاية" -
"الصحة": لقاح كورونا وسيلة آمنة وفعّالة للعودة لحياتنا الطبيعية تدريجيًّا بإذن الله -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

تجديد حبس عاطل 15 يوما بتهمة قتل جاره بسبب خلافات الجيرة

Print
تجديد حبس عاطل 15 يوما بتهمة قتل جاره بسبب خلافات الجيرة تجديد حبس عاطل 15 يوما بتهمة قتل جاره بسبب خلافات الجيرة

مصراوي Masrawy

10:53 ص الثلاثاء 08 ديسمبر 2020

كتب- محمود السعيد:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامه بقتل جاره في المعصرة.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي مأمور قسم شرطة المعصرة، بلاغا من الأهالي بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل في دائرة القسم، وبالانتقال والفحص والمعاينة عثر على جثة "محمود. س" في العقد الثالث من عمره، مصاب بطلق خرطوش في الصدر.

وبينت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل يدعى "عمر. ا" في العقد الخامس من العمر، بسبب خلافات الجيرة، وأن خلافات قديمة بين الطرفين تجددت يوم الواقعة، بعد أن جلس المجني عليه فوق كرسي أمام منزله، ما استفز المتهم ودفعه للتشاجر معه، مطالبا إياه بعدم الجلوس خارج منزله.

وكشفت التحقيقات أن بعض الأهالي تدخلوا ونجحوا في فض المشاجرة، ودخل المتهم إلى منزله، إلا أنه خرج بعد دقائق حاملا في يده بندقية خرطوش، وأطلق وابلا من الطلقات تجاه المجني عليه، الذي سقط على الفور وسط بركة من الدماء.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أستاذ فلسفة: نجيب محفوظ كان حالة مصرية خالصة تركت بصمتها في الثقافة العربية

أستاذ فلسفة: نجيب محفوظ كان حالة مصرية خالصة تركت بصمتها في الثقافة العربية

الكويت توافق على تشغيل رحلات العودة إلى مصر بشكل مباشر

الكويت توافق على تشغيل رحلات العودة إلى مصر بشكل مباشر

وفد الإعلاميين الأفارقة يشيد بكنوز المتحف المصري بالتحرير (صور)

وفد الإعلاميين الأفارقة يشيد بكنوز المتحف المصري بالتحرير (صور)

"متعودة تهرب".. كواليس مصرع فتاة سقطت من الرابع بالهرم

"متعودة تهرب".. كواليس مصرع فتاة سقطت من الرابع بالهرم

شبكة عيون الإخبارية