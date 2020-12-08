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إعدام المعارض الإعلامي الإيراني روح الله زم مدير قناة "آمد نيوز"

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إعدام المعارض الإعلامي الإيراني روح الله زم مدير قناة "آمد نيوز" إعدام المعارض الإعلامي الإيراني روح الله زم مدير قناة "آمد نيوز"

مصراوي Masrawy

12:22 م الثلاثاء 08 ديسمبر 2020

وكالات:

أكد المتحدث باسم القضاء الإيراني، غلام حسين إسماعيلي، اليوم الثلاثاء، أن المحكمة العليا الإيرانية أيدت حكم الإعدام الصادر بحق الصحفي المعارض، روح الله زم، حسبما نقلت وكالة رويترز .

وحكمت السلطات القضائية على مدير قناة "آمد نيوز" على "تليجرام"، بتهمة "تأجيج الاضطرابات المناهضة للحكومة في 2017 على وسائل التواصل الاجتماعي"، وذلك بعد استدراجه من فرنسا، وإلقاء القبض عليه في العراق العام الماضي.

وقال المتحدث باسم القضاء، خلال مؤتمر صحفي بث على الهواء مباشرة على موقع للقضاء على الإنترنت: "نعم، المحكمة العليا أيدت الحكم الذي أصدرته محكمة الثورة في هذه القضية".

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