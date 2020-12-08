أخبار عاجلة

"الصحة": لقاح كورونا وسيلة آمنة وفعّالة للعودة لحياتنا الطبيعية تدريجيًّا بإذن الله -
"مها آل سعود" تكشف مميزات واستخدامات الواقع المعزز في صيانة الطائرات -
نتائج المرحلة الأخيرة من الجولة الرابعة في "باها حائل تويوتا الدولي 2020".. هنا التفاصيل -
"الصحة" تستعرض مستجدات اللقاحات في السعودية ومأمونيتها بعد استخدامها -
وزير "البلديات" يزور الطائف ويضع حجر الأساس لمشروع تطوير حديقة الملك فهد -
في غياب "جيوفينكو".. الهلال يواجه الوحدة من أجل إحكام القبضة على الصدارة -
"إسلامية الجوف" تطلق محاضرات تزامنًا مع حصد المملكة المركز الأول في مؤشرات الأكثر أمانًا -
عندما يتعطل الإنترنت.. ما مصير الطلبة؟ -
مصادر: مفاوضات بريطانيا والاتحاد الأوروبي "مازالت صعبة للغاية" -
"الصحة": لقاح كورونا وسيلة آمنة وفعّالة للعودة لحياتنا الطبيعية تدريجيًّا بإذن الله -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

هجوم نيوزيلندا: لجنة تحقيق تقول إنه لم يكن من الممكن منع الاعتداء وتشير إلى تقاعس من قبل الشرطة

Print
هجوم نيوزيلندا: لجنة تحقيق تقول إنه لم يكن من الممكن منع الاعتداء وتشير إلى تقاعس من قبل الشرطة هجوم نيوزيلندا: لجنة تحقيق تقول إنه لم يكن من الممكن منع الاعتداء وتشير إلى تقاعس من قبل الشرطة

مصراوي Masrawy

12:20 م الثلاثاء 08 ديسمبر 2020

ويلنجتون- (بي بي سي):

خلص تحقيق أجرى في نيوزيلندا حول حادث الهجوم على مسجدين في البلاد العام الماضي إلى أن الشرطة ارتكبت عدة أخطاء لكنه مع الإشارة إلى أنه لم يكن بإمكانها منع الهجوم.

وقتل أكثر من 50 شخصا في الهجوم الذي نفذه رجل استرالي في مدينة كرايست تشيرتش في مارس الماضي.

وقالت لجنة التحقيق في الحادث إن السلطات كان تركز كثيرا على التطرف الإسلامي دون أن تولي اهتماما كافيا بمراقبة التطرف اليميني.

كما كشفت التحقيقات عن أن الشرطة لم تفحص بشكل مناسب تراخيص السلاح الذي كان يحمله منفذ الهجوم.

وتقدمت رئيسة الوزراء، جاسيندا أردين، باعتذار قائلة إنها تقبل كل توصيات لجنة التحقيق.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أستاذ فلسفة: نجيب محفوظ كان حالة مصرية خالصة تركت بصمتها في الثقافة العربية

أستاذ فلسفة: نجيب محفوظ كان حالة مصرية خالصة تركت بصمتها في الثقافة العربية

الكويت توافق على تشغيل رحلات العودة إلى مصر بشكل مباشر

الكويت توافق على تشغيل رحلات العودة إلى مصر بشكل مباشر

وفد الإعلاميين الأفارقة يشيد بكنوز المتحف المصري بالتحرير (صور)

وفد الإعلاميين الأفارقة يشيد بكنوز المتحف المصري بالتحرير (صور)

"متعودة تهرب".. كواليس مصرع فتاة سقطت من الرابع بالهرم

"متعودة تهرب".. كواليس مصرع فتاة سقطت من الرابع بالهرم

شبكة عيون الإخبارية