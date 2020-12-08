هجوم نيوزيلندا: لجنة تحقيق تقول إنه لم يكن من الممكن منع الاعتداء وتشير إلى تقاعس من قبل الشرطة

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مصراوي Masrawy

ويلنجتون- (بي بي سي):

خلص تحقيق أجرى في نيوزيلندا حول حادث الهجوم على مسجدين في البلاد العام الماضي إلى أن الشرطة ارتكبت عدة أخطاء لكنه مع الإشارة إلى أنه لم يكن بإمكانها منع الهجوم.

وقتل أكثر من 50 شخصا في الهجوم الذي نفذه رجل استرالي في مدينة كرايست تشيرتش في مارس الماضي.

وقالت لجنة التحقيق في الحادث إن السلطات كان تركز كثيرا على التطرف الإسلامي دون أن تولي اهتماما كافيا بمراقبة التطرف اليميني.

كما كشفت التحقيقات عن أن الشرطة لم تفحص بشكل مناسب تراخيص السلاح الذي كان يحمله منفذ الهجوم.

وتقدمت رئيسة الوزراء، جاسيندا أردين، باعتذار قائلة إنها تقبل كل توصيات لجنة التحقيق.