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الولايات المتحدة تدرج نيجيريا على قائمة الدول المنتهكة للحريات الدينية وتشطب السودان

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الولايات المتحدة تدرج نيجيريا على قائمة الدول المنتهكة للحريات الدينية وتشطب السودان الولايات المتحدة تدرج نيجيريا على قائمة الدول المنتهكة للحريات الدينية وتشطب السودان

مصراوي Masrawy

12:06 م الثلاثاء 08 ديسمبر 2020

واشنطن- (بي بي سي):

أدرجت الولايات المتحدة، الاثنين، نيجيريا، للمرة الأولى، في قائمتها للدول المنتهكة للحريات الدينية، في خطوّة تمهّد لفرض عقوبات عليها ما لم تحسّن سجّلها في هذا الصدد.

ووصف وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، نيجيريا، الدولة الحليفة للولايات المتحدة، بأنها "بلد يثير قلقا خاصا" على صعيد الحريات الدينية، إلى جانب مجموعة دول أدرجت في القائمة، عام 2019 ، تشمل الصين وإيران وباكستان والسعودية وبورما وكوريا الشمالية وإريتريا وطاجيكستان وتركمانستان.

ولم يوضح بومبيو أسباب إدراج نيجيريا في القائمة، علما بأن نحو 51 بالمئة من سكان البلاد هم من المسلمين ونحو 47 بالمئة منهم من المسيحيين.لكن القوانين الأميركية تفرض تصنيف الدول على هذا النحو إذا كانت تمارس بشكل "منهجي ومستمر وسافر انتهاكات للحريات الدينية" أو تتهاون مع هذه الممارسات.

ولم تدرج واشنطن الهند في القائمة، رغم التوصية التي أصدرتها اللجنة الأمريكية للحريات الدينية العالمية، والتي اعتبرت أن الهند ذات الغالبية الهندوسية تسجل تراجعا حادا في عهد رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

وشطب بومبيو، من قائمة الدول الموضوعة قيد المراقبة، أوزبكستان والسودان التي تحسّنت سريعا علاقاتها بواشنطن بعد الإطاحة بالرئيس السابق، عمر البشير، وتوقيعها اتفاقا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

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