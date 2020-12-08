المرشح لمنصب وزير الدفاع الأمريكي استشهد بحديث للسادات في إحدى المناسبات

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مصراوي Masrawy

وكالات:

أبرزت شبكة "سي إن إن" استشهاد الجنرال المتقاعد لويد أوستن، مرشح جو بايدن لتولي حقيبة الدفاع في إدارته، بحديث للرئيس المصري الراحل أنور السادات في مناسبة جرت قبل 7 سنوات.

ولفتت الشبكة الإخبارية الأمريكية بأن الجنرال المتقاعد ذي الأصول الإفريقية، وقائد القيادة المركزية الأمريكية الأسبق، استشهد بحديث للرئيس المصري الراحل أنور السادات في عام 2013.

وروت أن الجنرال أوستن قال في عام 2013 خلال مؤتمر للعلاقات العربية الأمريكية: "في الـ20 من نوفمبر 1977 الرئيس المصري أنور السادات أدلى بخطاب تاريخي أمام الكنيست في القدس ليصبح أول رئيس لدولة عربية يزور إسرائيل".

ومضى في استشهاده قائلا: "وفي خطابه قال السادات لأعضاء البرلمان: (إن في حياة الأمم والشعوب لحظات، يتعين فيها على هؤلاء الذين يتصفون بالحكمة والرؤية الثاقبة، أن ينظروا إلى ما وراء الماضي، بتعقيداته ورواسبه، من أجل انطلاقة جسور نحو آفاق جديدة، وهؤلاء الذين يتحملون، مثلنا، تلك المسؤولية الملقاة على عاتقنا، هم أول من يجب أن تتوافر لديهم الشجاعة لاتخاذ القرارات المصيرية، التي تتناسب مع جلال الموقف) هذا كان قبل 36 عاما ماضية (بالنسبة لتوقيت المناسبة عام 2013) وفي الوقت الذي يختلف فيه العالم بالعديد من الأوجه الآن فالمسؤولية المشتركة تحدث عنها السادات بأن نكون صانعي سلام وداعمين للعدالة تبقى منتصبة حتى اليوم".

يشار إلى أنه في حال موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي على ترشيح بايدن للجنرال أوستن، فسيصبح أول أمريكي من أصول إفريقية يتولى وزارة الدفاع.