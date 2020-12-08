أخبار عاجلة

"الصحة": لقاح كورونا وسيلة آمنة وفعّالة للعودة لحياتنا الطبيعية تدريجيًّا بإذن الله -
"مها آل سعود" تكشف مميزات واستخدامات الواقع المعزز في صيانة الطائرات -
نتائج المرحلة الأخيرة من الجولة الرابعة في "باها حائل تويوتا الدولي 2020".. هنا التفاصيل -
"الصحة" تستعرض مستجدات اللقاحات في السعودية ومأمونيتها بعد استخدامها -
وزير "البلديات" يزور الطائف ويضع حجر الأساس لمشروع تطوير حديقة الملك فهد -
في غياب "جيوفينكو".. الهلال يواجه الوحدة من أجل إحكام القبضة على الصدارة -
"إسلامية الجوف" تطلق محاضرات تزامنًا مع حصد المملكة المركز الأول في مؤشرات الأكثر أمانًا -
عندما يتعطل الإنترنت.. ما مصير الطلبة؟ -
مصادر: مفاوضات بريطانيا والاتحاد الأوروبي "مازالت صعبة للغاية" -
"الصحة": لقاح كورونا وسيلة آمنة وفعّالة للعودة لحياتنا الطبيعية تدريجيًّا بإذن الله -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

روحاني للمقداد: لدينا هدف مشترك مع سوريا وعلاقتنا "استراتيجية"

Print
روحاني للمقداد: لدينا هدف مشترك مع سوريا وعلاقتنا "استراتيجية" روحاني للمقداد: لدينا هدف مشترك مع سوريا وعلاقتنا "استراتيجية"

مصراوي Masrawy

11:25 ص الثلاثاء 08 ديسمبر 2020

وكالات:

أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الثلاثاء، أن العلاقات بين سوريا وإيران استراتيجية، وطهران ستبقى إلى جانب سوريا شعبًا وحكومة حتى تحقيق النصر النهائي.

وشدد الرئيس الإيراني خلال استقباله وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، على أن "مواجهة الاحتلال الإسرائيلي والإرهاب، هدف مشترك بين سوريا و إيران"، مضيفا أنه "لا شك في أن المقاومة ستستمر حتى القضاء على الإرهاب في المنطقة".

وقال روحاني: "نجدد إدانة اعتراف إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ، بالجولان السوري المحتل كجزء من إسرائيل، ونؤمن بأنه ينبغي مواصلة المواجهة مع الكيان الصهيوني حتى تحرير الأراضي المحتلة من بينها الجولان"، حسبما ذكرت قناة " اليوم".

وتابع: "نؤمن بأن مسار أستانا يخدم مصالح سوريا ووحدة أراضيها وسنكمل هذا المسار بجدية".

وثمّن الرئيس الإيراني تعديلات الدستور السوري: "نثمن إجراءات السورية لتعديل الدستور، ونأمل أن تشهد سوريا العام المقبل انتخابات عامة تشارك فيها كافة التيارات السياسية".

وأشار إلى أن "إيران اختبرت أسوأ العقوبات خلال السنوات الثلاث الماضية"، مؤكدا أنها "تدرك الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب السوري جراء الإرهاب والعقوبات".

كما لفت روحاني إلى أن "الهدف من اغتيال قاسم سليماني، هو الانتقام من مقاومة إيران وشعوب المنطقة"، وأضاف أن "الهدف من اغتيال فخري زادة، هو الانتقام من التطور العلمي والتكنولوجي".

كان المقداد وصل إلى إيران فجر الاثنين، في زيارة رسمية تستغرق يومين. واستقبله وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
رئيس الحكومة التونسية يبدأ زيارة إلى باريس وروما لحشد الدعم الاقتصادي

رئيس الحكومة التونسية يبدأ زيارة إلى باريس وروما لحشد الدعم الاقتصادي

أستاذ فلسفة: نجيب محفوظ كان حالة مصرية خالصة تركت بصمتها في الثقافة العربية

أستاذ فلسفة: نجيب محفوظ كان حالة مصرية خالصة تركت بصمتها في الثقافة العربية

المعارضة الفنزويلية تتحدى الحكومة بإقامة استفتاء شعبي

المعارضة الفنزويلية تتحدى الحكومة بإقامة استفتاء شعبي

الكويت توافق على تشغيل رحلات العودة إلى مصر بشكل مباشر

الكويت توافق على تشغيل رحلات العودة إلى مصر بشكل مباشر

شبكة عيون الإخبارية