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باكستان تتفاوض مع الصين وروسيا للحصول على لقاح كورونا

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باكستان تتفاوض مع الصين وروسيا للحصول على لقاح كورونا باكستان تتفاوض مع الصين وروسيا للحصول على لقاح كورونا

مصراوي Masrawy

11:13 ص الثلاثاء 08 ديسمبر 2020

وكالات:

تتفاوض السلطات الصحية الباكستانية مع كل من والصين، من ضمن دول أخرى، من أجل توفير لقاح كورونا للباكستانيين بين شهري يناير ومارس من العام المقبل.

وقال فيصل سلطان المساعد الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني لشؤون الصحة "نحن نجري مباحثات مع الصين وروسيا وعدد آخر من البلدان للحصول على لقاح "كوفيد 19" بعدما قلصنا قائمتنا للقاحات الأولى".

وأضاف أن "اللقاح سيكون متوفرا في باكستان تقريبا بين يناير ومارس من العام المقبل، وسوف نلقح عمال الصحة والمسنين في المرحلة الأولى". غير أن فيصل سلطان أوضح أن "لا شيء محسوما حتى الآن" وأنه يتعين على السلطات الباكستانية الاعتماد على أكثر من مصدر للحصول على اللقاحات، و"لن نأتي باللقاح إلا بعد تأكد فعاليته وسلامته".

كورونا.. لحظة بلحظة

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مصراوي Masrawy

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