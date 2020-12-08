الدكتور علي عبدالعال ينعى والد النائب أحمد السجيني

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

نعى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الدكتور جمال السجيني، استشاري الأمراض الصدرية، والد النائب المهندس أحمد السجيني ـ رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وأمين عام ائتلاف دعم مصر، داعيا المولى- عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وتوفي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، الدكتور جمال السجيني، استشاري الأمراض الصدرية، والد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أمين عام ائتلاف دعم مصر، والمحاسب عمرو السجيني، الرئيس التنفيذى لشركة الجيزة الجديدة لإدارة المدارس.

ومن المنتظر أن تشيع الجنازة بمشيئة الله، بعد صلاة العصر بمسجد المواساة بالإسكندرية، والدفن بالمنارة، وسيتم تحديد موعد العزاء لاحقا.​