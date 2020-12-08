"Captain Tsubasa: Dream Team" تحتفل بالذكرى السنوية الثالثة للانطلاق حول العالم في 12/4

★ ★ ★ ★ ★

أعلنت شركة KLab، الرائدة في مجال ألعاب الجوال على الانترنت، مرور ثلاث سنوات على انطلاق النسخة العالمية من لعبة " Captain Tsubasa: Dream Team".

واحياءً لهذا الإنجاز، سيتم إطلاق حملة الذكرى السنوية الثالثة للانطلاق حول العالم بدءًا من يوم الجمعة الموافق للرابع من كانون الأول، في كل من النسخة اليابانية والعالمية.

حملة الذكرى السنوية الثالثة للانطلاق حول العالم.

سوف يتلقى جميع اللاعبين مكافآت رائعة بمجرد تسجيل الدخول إلى اللعبة خلال فترة الفعالية وغيرها من الهدايا المتنوعة ومكافآت التسجيل. وتشمل بعض المكافآت: كرات الحظ، وكرات السوداء (SSR)، وبطاقات انتقال SR+ ، و بطاقات إعادة ضبط تجاوز الحد الأقصى، وغيرها الكثير.

كما يمكن أن يتلقى اللاعبون بطاقة عشر انتقالات كل يوم لمدى عشر أيام عند تسجيل الدخول كشكر كبير لهم خلال الاحتفال بالذكرى الثالثة للانطلاق حول العالم.

ستحتوي الانتقالات على عشر خطوات، وسيتمكن اللاعبون من القيام ب 100 انتقال.

* تختلف العناصر حسب عدد الأيام التي يقوم فيها اللاعب بتسجيل الدخول

سيتمكن اللاعبون أيضاً من الحصول على مكافآت رائعة من خلال المشاركة في مهمات الحدث، والمهمات اليومية، وغيرها الكثير.

كما وسيتم عقد حدث الاحتفال بالذكرى الثالثة للانطلاق حول العالم تحت عنوان "قسم العالم! الجيل الذهبي المتضامن"، حيث سيتمكن اللاعبين من استبدال ميداليات التضامن بعناصر رائعة كنسخ المحدودة من اللاعبين، وبطاقات إعادة ضبط تجاوز الحد الأقصى، وغيرها.

ويمكن للاعبين حول العالم أيضاً القيام بالمهمات العالمية سوياً (https://www.tsubasa-dreamteam.com/ar/news/dream-m1/)، للحصول على كرات الحظ، وبطاقات الانتقال SR+، وغيرها من الجوائز الرائعة.

انتقال الذكرى السنوية الثالثة للانطلاق حول العالم.

سيحتوي انتقالبالذكرى السنوية الثالثة للانطلاق حول العالم الظهور الأول لروبيرتو كارولوس (مدريد بلانكو)، وبلوينو (مدريد بلانكو)، ريفول (كتالونيا)، وجوزيف غرانديوس (كتالونيا) كلاعبين جدد في اللعبة.

كما من المؤكد الحصول في هذا الانتقال لاعب واحد SSR في الخطوة السابعة والذي ستكون مهارته الخاصة الأساسية من المستوى 10.

وسيكون هناك أيضاً "انتقال جوائز الأحلام" في احتفال الذكرى السنوية الثالثة للانطلاق حول العالم، بالإضافة إلى "الانتقال الاندماجي"، كما وسيتم تجديد متجر تبادل كرات الحظ.

سيتم في هذا التحديث إطلاق الزي الرسمي لكل من تركيا وإندونيسيا لكرة القدم للمرة الأولى، فلاتضيعوا الفرصة في الحصول عليهم!

للمزيد من المعلومات حول احتفال الذكرى السنوية الثالثة للانطلاق حول العالم، نرجو زيارة الموقع الرسمي والإعلانات الموجودة داخل اللعبة.