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"الصحة": لقاح كورونا وسيلة آمنة وفعّالة للعودة لحياتنا الطبيعية تدريجيًّا بإذن الله
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الأحد 13 ديسمبر 2020 12:08 صباحاً
"مها آل سعود" تكشف مميزات واستخدامات الواقع المعزز في صيانة الطائرات
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الأحد 13 ديسمبر 2020 12:08 صباحاً
نتائج المرحلة الأخيرة من الجولة الرابعة في "باها حائل تويوتا الدولي 2020".. هنا التفاصيل
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الأحد 13 ديسمبر 2020 12:08 صباحاً
"الصحة" تستعرض مستجدات اللقاحات في السعودية ومأمونيتها بعد استخدامها
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الأحد 13 ديسمبر 2020 12:08 صباحاً
وزير "البلديات" يزور الطائف ويضع حجر الأساس لمشروع تطوير حديقة الملك فهد
-
الأحد 13 ديسمبر 2020 12:08 صباحاً
في غياب "جيوفينكو".. الهلال يواجه الوحدة من أجل إحكام القبضة على الصدارة
-
الأحد 13 ديسمبر 2020 12:08 صباحاً
"إسلامية الجوف" تطلق محاضرات تزامنًا مع حصد المملكة المركز الأول في مؤشرات الأكثر أمانًا
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الأحد 13 ديسمبر 2020 12:08 صباحاً
عندما يتعطل الإنترنت.. ما مصير الطلبة؟
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الأحد 13 ديسمبر 2020 12:08 صباحاً
مصادر: مفاوضات بريطانيا والاتحاد الأوروبي "مازالت صعبة للغاية"
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الأحد 13 ديسمبر 2020 12:06 صباحاً
"الصحة": لقاح كورونا وسيلة آمنة وفعّالة للعودة لحياتنا الطبيعية تدريجيًّا بإذن الله
-
الأحد 13 ديسمبر 2020 12:00 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
مهرجان الأضواء في إستونيا
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الثلاثاء 08 ديسمبر 2020 12:33 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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