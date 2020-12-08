أخبار عاجلة

"الصحة": لقاح كورونا وسيلة آمنة وفعّالة للعودة لحياتنا الطبيعية تدريجيًّا بإذن الله -
"مها آل سعود" تكشف مميزات واستخدامات الواقع المعزز في صيانة الطائرات -
نتائج المرحلة الأخيرة من الجولة الرابعة في "باها حائل تويوتا الدولي 2020".. هنا التفاصيل -
"الصحة" تستعرض مستجدات اللقاحات في السعودية ومأمونيتها بعد استخدامها -
وزير "البلديات" يزور الطائف ويضع حجر الأساس لمشروع تطوير حديقة الملك فهد -
في غياب "جيوفينكو".. الهلال يواجه الوحدة من أجل إحكام القبضة على الصدارة -
"إسلامية الجوف" تطلق محاضرات تزامنًا مع حصد المملكة المركز الأول في مؤشرات الأكثر أمانًا -
عندما يتعطل الإنترنت.. ما مصير الطلبة؟ -
مصادر: مفاوضات بريطانيا والاتحاد الأوروبي "مازالت صعبة للغاية" -
"الصحة": لقاح كورونا وسيلة آمنة وفعّالة للعودة لحياتنا الطبيعية تدريجيًّا بإذن الله -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. RT Arabic (روسيا اليوم)

تسعينية تتلقى أول لقاح ضد كورونا في بريطانيا

Print

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
مصر تستقبل أولى شحنات لقاح فيروس كورونا قادمة من الإمارات

مصر تستقبل أولى شحنات لقاح فيروس كورونا قادمة من الإمارات

موسكو: نخطط لإنتاج 10 ملايين جرعة لقاح شهريا

موسكو: نخطط لإنتاج 10 ملايين جرعة لقاح شهريا

محمية الطيور الطنانة

محمية الطيور الطنانة

شركة "كاماز" الروسية تكشف الستار عن أولى سياراتها الكهربائية

شركة "كاماز" الروسية تكشف الستار عن أولى سياراتها الكهربائية

شبكة عيون الإخبارية