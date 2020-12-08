"فولكسفاغن" تتوقع موعد توافر السيارات ذاتية القيادة عالمياً

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بناء على تحسن أداء رقائق الكمبيوتر التي يتم استخدامها بتقنياتها

توقع هربرت ديس، الرئيس التنفيذي لمجموعة «فولكسفاغن» الألمانية لصناعة السيارات، وأكبر شركة سيارات في العالم، أن تصبح السيارات ذاتية القيادة، جاهزة للبيع خلال الفترة بين عامي 2025 و2030.

وبحسب موقع «إنجادجيت» التقني المتخصص، فقد بنى ديس توقعاته على أساس تحسن أداء رقائق الكمبيوتر التي يتم استخدامها حالياً في تقنيات السيارات ذاتية القيادة، إضافة إلى عمليات التطوير المتسارعة، التي تشهدها تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ونقل الموقع التقني، عن ديس، قوله لمجلة ألمانية، إنه من المتوقع أن تكون تلك الأنظمة، قادرة في وقت قريب، على الاستجابة بشكل متقن للمواقف المعقدة خلال القيادة الذاتية.

وبحسب "القبس" الكويتية استقال هربرت ديس، من منصبه في شركة «بي إم دبليو» الألمانية في عام 2015، ليساعد شركة فولكسفاغن على تجاوز أزمة محركات الديزل، من خلال خطة بلغ حجمها 87 مليار دولار، يتم استثمارها في السيارات الكهربائية.