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بدء التطعيم بلقاح كورونا في بريطانيا.. "مارغريت" الأولى و"شكسبير" الثاني

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بدء التطعيم بلقاح كورونا في بريطانيا.. "مارغريت" الأولى و"شكسبير" الثاني بدء التطعيم بلقاح كورونا في بريطانيا.. "مارغريت" الأولى و"شكسبير" الثاني
تسعينية أول من تَلَقّت اللقاح.. سيستمر على مراحل لشهور عديدة لتطعيم 20 مليونًا

بدء التطعيم بلقاح كورونا في بريطانيا..

بدأت في بريطانيا عملية التلقيح ضد ؛ حيث باتت مارغريت كينان (90 عامًا) أول شخص في بريطانيا يتلقى اللقاح؛ فيما بات ويليام شكسبير، ثاني رجل يتلقى التطعيم.

وأعرب وزير الصحة البريطاني ماثيو هانكوك، عن سعادته بأول خطوة عملية في مواجهة وباء كورونا؛ مؤكدًا أن اللقاح سيستمر على مراحل لشهور عديدة لتطعيم 20 مليون شخص بلقاح "فايزر" الألماني الأمريكي الصنع، وأضاف أن اقتنت 40 مليون جرعة من هذا الترياق.

ووفق " اليوم" كان وزير الصحة البريطاني قد أعلن أن نحو 70 مستشفى بدأت اليوم الثلاثاء تلقيح الأشخاص الأكثر ضعفًا ضد كوفيد-19؛ لتصبح بريطانيا أول بلد غربي يخطو هذه "الخطوة الهائلة" في مكافحة الفيروس.

وتُعتبر بريطانيا أول دولة ترخص لاستخدام لقاح تحالف "فايزر- بيونتيك" الألماني الأمريكي، في خطوة سريعة انتقدها بعض الخبراء، وينتظر أن يصدر الاتحاد الأوروبي قرارًا مماثلًا بحلول أواخر ديسمبر.بريطانيا فيروس كورنا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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