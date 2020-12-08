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اجتماع لتذليل عقبات مشروع "مول المكان" بخميس مشيط للانتهاء منه قريباً

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اجتماع لتذليل عقبات مشروع "مول المكان" بخميس مشيط للانتهاء منه قريباً اجتماع لتذليل عقبات مشروع "مول المكان" بخميس مشيط للانتهاء منه قريباً
بتوجيه أمير عسير وتعهد المطوّر بسرعة الإنجاز للأعمال الإنشائية

اجتماع لتذليل عقبات مشروع

بتوجيهٍ من أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، بتذليل الصعاب التي تواجه مشروع "مول المكان" الذي يتم تنفيذه حاليًا في محافظة خميس مشيط، اجتمع أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، مع رئيس بلدية خميس مشيط المهندس محمد الحويطي، بحضور وكيل الأمين لشؤون البلديات، ومدير المشهد الحضري، وعددٍ من رجال الأعمال، ومطوّر المشروع.

واستمع الحميدي، إلى شرح مفصّل عن المشروع والعقبات التي تواجه المطور، مؤكدًا أن هذا المشروع يعد رافدًا اقتصاديًا وترفيهيًا وعلامة جذب سياحي رئيسة للمنطقة ويحظى هو وغيره من المشاريع بمتابعة أمير المنطقة، موضحًا أنه يجب الاهتمام به والوقوف على حل جميع العقبات التي تواجهه، وأن يتم الانتهاء منه في أفضل صورة ممكنة، مشيرًا إلى أنه سيتم تنفيذ الواجهات بما يتوافق مع هوية المنطقة ومعايير المشهد الحضري.

وفي ذات السياق، تعهد المطوّر بسرعة الانتهاء من أعمال المشروع الإنشائية في أسرع وقت ممكن، مبينًا أنه تمت مراجعة أعمال الواجهات والمخططات بما يتوافق مع هوية المنطقة ومعايير المشهد الحضري الذي يشرف عليه أمير منطقة عسير.

جدير بالذكر، أن أمانة المنطقة وبتوجيه من أمير عسير تعمل على متابعة عددٍ من المشاريع التنموية في مدينة أبها ومحافظة خميس مشيط، حيث تتابع مع المطوّرين نسب الأعمال ومواعيد التسليم لها وفق أعلى المعايير المُعتمدة والتصاميم التي تتناسب مع هوية المنطقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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