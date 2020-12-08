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جوجل تكشف عن تحديثات مذهلة لهاتف "بيكسل 5" الجديد..

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جوجل تكشف عن تحديثات مذهلة لهاتف "بيكسل 5" الجديد.. فيديو جوجل تكشف عن تحديثات مذهلة لهاتف "بيكسل 5" الجديد..
أضافت عليه عددًا من الميزات والتحسينات

جوجل تكشف عن تحديثات مذهلة لهاتف

كشفت شركة "جوجل" الأمريكية، عن جملة من التحديثات المثيرة في هاتف "بيكسل 5" الجديد؛ حيث أضافت عددًا من الميزات والتحسينات المذهلة.

ونشر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، مجموعة التقنيات المذهلة، التي توفرها "جوجل" في هاتف "بيكسل 5".

وجاءت تلك التقنيات على النحو التالي:

- انتظر:

تعمل تلك الميزة على وضع جميع الاتصالات قيد الانتظار وإخطار مستخدم "بيكسل 5" بأن هناك اتصالات تأتي من جهة اتصال أخرى، سواء على الاتصالات العادية أو أي تطبيقات اتصالات أو دردشة أخرى.

كما سيخطر كذلك الطرف الآخر بأن المستخدم مشغول بمكالمة أخرى، دون أن يُخطره بمكان تلك المكالمة.

- توفير إضافي للطاقة:

تحد تلك الميزة من استخدام عدد من تطبيقات "بيكسل 5"، وتسمح فقط للوظائف الأساسية بتوفير الطاقة الخاصة بالهاتف.

وتوضح جوجل أن تلك الميزة مختلفة عن ميزات توفير الطاقة الأخرى؛ لأنها تساعد على زيادة عمر البطارية بصورة إضافية.

وتعمل تلك الميزة بتقنية الشحن التكيفي؛ للحفاظ على صحة البطارية وتعمل على إطالة عمرها من خلال التحكم الديناميكي في سرعة الشحن.

- نظام التعرف على مواقع جديد

دعمت "جوجل" هاتفها "بيكسل 5" بنظام تحديد مواقع جغرافية GPS، أكثر دقة؛ خاصة عند المشي على الأقدام.

وتسمح تلك التقنية من جوجل لتطبيقات الخرائط بتحديد المواقع بصورة أكثر تحديدًا ودقة.

- شاشة ديو

حدّثت جوجل أيضًا ميزة شاشة ديو، التي يمكنها مشاركة شاشتك مع شخص آخر؛ خاصة في المكالمات الجماعية، ولكن تحتاج إلى أن تكون متصلًا بالإنترنت سواء عبر "واي فاي" أو على نظام اتصالات الجيل الخامس.

- تطبيق الصور

تتضمن تحديثات جوجل، تحديثًا لتطبيق "جوجل فوتوز"، التي تشمل محرر صور أفضل على هواتف "بيكسل 5"، مدعومة بتقنيات التعلم الآلي.

- مكبر صوت

قامت جوجل أيضًا بتحديث تقنيات مكبر الصوت، عبر تقنية الصوت التكيفي؛ بحيث يتغير الصوت ليتناسب مع الغرفة الموجود بها الهاتف.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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