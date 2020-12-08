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نتائج المرحلة الأخيرة من الجولة الرابعة في "باها حائل تويوتا الدولي 2020".. هنا التفاصيل
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الأحد 13 ديسمبر 2020 12:00 صباحاً
"الصحة" تستعرض مستجدات اللقاحات في السعودية ومأمونيتها بعد استخدامها
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السبت 12 ديسمبر 2020 11:43 مساءً
وزير "البلديات" يزور الطائف ويضع حجر الأساس لمشروع تطوير حديقة الملك فهد
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السبت 12 ديسمبر 2020 11:43 مساءً
في غياب "جيوفينكو".. الهلال يواجه الوحدة من أجل إحكام القبضة على الصدارة
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السبت 12 ديسمبر 2020 11:43 مساءً
"إسلامية الجوف" تطلق محاضرات تزامنًا مع حصد المملكة المركز الأول في مؤشرات الأكثر أمانًا
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السبت 12 ديسمبر 2020 11:43 مساءً
عندما يتعطل الإنترنت.. ما مصير الطلبة؟
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السبت 12 ديسمبر 2020 11:43 مساءً
صهر الرئيس اللبناني يطلق تيارًا سياسيًا معارضًا لمواجهة "فساد السلطة"
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السبت 12 ديسمبر 2020 11:24 مساءً
"الزراعة": قوافل لفحص وعلاج 3500 رأس ماشية مجانًا في أسوان
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السبت 12 ديسمبر 2020 11:24 مساءً
"بابي مفتوح على طول".. البابا تواضروس يكشف أصعب لحظاته منذ توليه منصب البطريرك
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السبت 12 ديسمبر 2020 11:24 مساءً
جدة.. "ظاهرة تلقي المركبات" قبل دخولها المعارض تزعج مرتاديها ومطالبات بإيقافها
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السبت 12 ديسمبر 2020 11:09 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
BBC News عربي
إسرائيل "قوة استعمارية غربية" تصريح للأمير تركي الفيصل خلال مؤتمر المنامة ورد من تل أبيب
أخبار العالم
BBC News عربي
الثلاثاء 08 ديسمبر 2020 10:35 صباحاً
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معلومات الكاتب
بديع النصاري
https://www.3yonnews.com/
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