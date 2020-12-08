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مقطع جديد.. يكشف حقيقة حادثة "شاحنة الموت" في نفق عمر بن عبدالعزيز بالرياض

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تَسبب في وفاة سائق الشاحنة

مقطع جديد.. يكشف حقيقة حادثة

أظهَرَ مقطع جديد، اللحظات الأولى لانحدار ما سُميت بـ"شاحنة الموت" المحملة بالحصى نحو نفق طريق عمر بن عبدالعزيز بالرياض.

وكشف المقطع كيف كانت بداية الحادث باصطدام الشاحنة الثقيلة بمركبة صغيرة على طريق منحدر واتجاهها مباشرة نحو النفق؛ رغم محاولات السائق إيقافها؛ حيث كانت الشاحنة تدفع المركبة أمامها بقوة حتى انزلقت وانقلبت داخل النفق.

يشار إلى أن الحادث تسبب في وفاة سائق الشاحنة وهو مقيم من الجنسية السودانية في العقد الثالث من العمر.

مقطع جديد.. يكشف حقيقة حادثة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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