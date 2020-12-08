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بيشة.. فريق طبي يُنقذ حياة شاب تعرّض لطلق ناري نافذ بالظهر

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بيشة.. فريق طبي يُنقذ حياة شاب تعرّض لطلق ناري نافذ بالظهر بيشة.. فريق طبي يُنقذ حياة شاب تعرّض لطلق ناري نافذ بالظهر
كان في حالة غيبوبة تامة ويعاني انخفاضاً في ضغط الدم مع وجود نزيف

بيشة.. فريق طبي يُنقذ حياة شاب تعرّض لطلق ناري نافذ بالظهر

نجح فريق طبي بمستشفى الملك عبدالله ببيشة، في إنقاذ حياة عشريني أُصيب بطلقة نارية نافذة في الظهر وخروجها من البطن.

وقالت صحة بيشة، إن قسم الطوارئ بمستشفى الملك عبدالله استقبل المصاب وكان في حالة غيبوبة تامة ويعاني انخفاضاً في ضغط الدم مع وجود نزيف حاد في البطن، وعلى الفور قرّر الفريق الطبي إخضاع المصاب لإجراء عملية استكشافية أشرف عليها الدكتور محمد فاضل، والدكتور ياسر محمد، والدكتور عمر تومي.

وأضافت، اتضح وجود نزيف حاد في البطن نتيجة تأثر الكُلية اليمنى والكبد بالإصابة، ووجود ثقوب متعدّدة في المعدة، وتمزق في الاثني عشر للمصاب.

وتمكّن الفريق الطبي من السيطرة على نزيف الكبد والكُلية وتمّ استئصال جزءٍ من المعدة والاثني عشر، وبعد اكتمال البرنامج العلاجي والمتابعة الطبية تماثل المريض للشفاء وخرج من المستشفى وهو الآن بصحة جيدة.فريق طبي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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