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البرازيل: 20317 إصابة جديدة بوباء "كوفيد-19" و376 وفاة

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البرازيل: 20317 إصابة جديدة بوباء "كوفيد-19" و376 وفاة البرازيل: 20317 إصابة جديدة بوباء "كوفيد-19" و376 وفاة
خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

البرازيل: 20317 إصابة جديدة بوباء

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم، تسجيل 20317 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و376 وفاة بسبب مرض كوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وطبقًا لبيانات الوزارة، سجلت البرازيل حتى الآن، ستة ملايين و623911 حالة إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة؛ في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 177317.

وأشارت وزارة الصحة إلى تعافي أكثر من 5.8 ملايين مريض بعد شفائهم.

وتحتل البرازيل حاليًا المرتبة الثانية عالميًّا من حيث الوفيات الناجمة عن كوفيد-19، بعد الولايات المتحدة فقط، والثالثة من حيث حالات الإصابة المؤكدة، بعد الولايات المتحدة والهند.البرازيل الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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