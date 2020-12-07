"الداخلية" تقدم خدمة "الأحوال المدنية في الخارج" بمعرض جيتكس دبي 2020

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تستهدف المواطنين المقيمين بدولة الإمارات العربية المتحدة

أتاحت وزارة الداخلية، خدمة "الأحوال المدنية في الخارج" للمواطنين المقيمين بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك خلال مشاركتها في معرض جيتكس للتقنية 2020 بدبي.

تتضمن الخدمة إصدار وتجديد بطاقة الهوية الوطنية وفق مواعيد محددة تتم عبر رابط إلكتروني استحدثته الوزارة تيسيرًا على المواطنين.

وشهدت المنصة المعدة لذلك حضور مواطنين مقيمين بدولة الإمارات للاستفادة من الخدمة المقدمة التي ستستمر طيلة أيام المعرض الذي ينتهي يوم الخميس الموافق 10 ديسمبر 2020.