أخبار عاجلة

8 الصبح - الصحة تسجل 421 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا ..و19 وفاة -
"هدية الشتاء" ومحتواها.. 53 ألف كسوة لطلاب المملكة و10 آلاف بتبوك -
بالفيديو.. لحظة انفجار صاروخ "سبيس إكس" -
"الغذاء والدواء": 4 درجات للمنشآت حسب التزامها وخدمات حصرية للمتميزين -
"الأرصاد" تنبه من سحب رعدية ممطرة على جازان -
"فيفا" يعلن تصنيف منتخبات العام 2020.. بلجيكا تتصدر وهنا ترتيب "الأخضر" -
"الحضرمي" يطالب بالضغط على الحوثيين لتسريع صيانة "صافر" -
متحدث "الانتقالي الجنوبي": السعودية بذلت جهوداً حثيثة للوقوف في وجه الإرهاب والتطرف -
السفير السعودي بباكستان: لا تغيير لسياسة التأشيرة.. مغادرة المملكة لهؤلاء فقط -
البنك المركزي يصدر الصيغتين النموذجيتين لفتح حساب بنكي للأفراد والأشخاص الاعتباريين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"هلال الحدود الشمالية " يحتفل باليوم العالمي للتطوع  2020 بعرعر

Print
كرّم المتطوعين والمتطوعات ونظم محاضرة عن الإسعافات الأولية

احتفى فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الحدود الشمالية، باليوم العالمي للتطوع 2020.

وصرّح مدير عام فرع الهيئة بمنطقة الحدود الشمالية الدكتور ثامر إسماعيل يتيم، بأن الاحتفال بهذه المناسبة هو تذكير إنجازات عام كامل حقق فيه الأبناء المتطوعون والمتطوعات، ما يبعث على الفخر ولفت إلى أن هذا الاهتمام لم يأت من فراغ، بل يعكس وعيًا وإدراكًا لأهمية تفعيل دور الشباب في المجتمع، فيما يتعلق بركيزة التنمية البشرية، من خلال تنظيم هذا الاحتفال، وغيره من الأنشطة التطوعية والإنسانية على مدار العام.

وأضاف "يتيم" تأكيد متطوعي هيئة الهلال الأحمر ومتطوعاته، أنهم على العهد بهم دائمًا، بكل ما لديهم من تفانٍ والتزام وإبداع، لينفذوا العديد والعديد من الأنشطة التطوعية والمشروعات المجتمعية، والتفاعل الدائم مع احتياجات المجتمع، والعطاء بلا حدود.

وكرّم مدير عام الهيئة عددًا من المتطوعين والمتطوعات في مجمع عرعر مول وتنفيذ محاضرة عن الإسعافات الأولية بمخيم تكريم المتطوعين في جمعية البر الخيرية ولجنة التنمية الاجتماعية بلينة بالتزامن مع اليوم العالمي للتطوع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"هدية الشتاء" ومحتواها.. 53 ألف كسوة لطلاب المملكة و10 آلاف بتبوك

"هدية الشتاء" ومحتواها.. 53 ألف كسوة لطلاب المملكة و10 آلاف بتبوك

بالفيديو.. لحظة انفجار صاروخ "سبيس إكس"

بالفيديو.. لحظة انفجار صاروخ "سبيس إكس"

"الغذاء والدواء": 4 درجات للمنشآت حسب التزامها وخدمات حصرية للمتميزين

"الغذاء والدواء": 4 درجات للمنشآت حسب التزامها وخدمات حصرية للمتميزين

"الأرصاد" تنبه من سحب رعدية ممطرة على جازان

"الأرصاد" تنبه من سحب رعدية ممطرة على جازان

شبكة عيون الإخبارية