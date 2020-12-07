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في معسكر الدمام ..   السعودي تحت 19 عامًا يعاود تدريباته اليومية

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في معسكر الدمام ..  المنتخب السعودي تحت 19 عامًا يعاود تدريباته اليومية

عاود السعودي تحت 19 عامًا لكرة القدم، اليوم تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في مدينة الدمام الذي يأتي في إطار البرنامج الإعدادي لكأس آسيا تحت 19 عامًا 2020، بعد الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين عن التدريبات بالأمس.
وأجرى الأخضر حصته التدريبية على ملعب الأمير محمد بن فهد الرديف، تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي والجهاز الفني المساعد التي بدأت بتطبيق اللاعبين تمارين تكتيكية دفاعية تبعها مناورة على كامل مساحة الملعب بهدف التنظيم الدفاعي.

في معسكر الدمام ..  المنتخب السعودي تحت 19 عامًا يعاود تدريباته اليومية

في معسكر الدمام ..  المنتخب السعودي تحت 19 عامًا يعاود تدريباته اليومية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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في معسكر الدمام ..  المنتخب السعودي تحت 19 عامًا يعاود تدريباته اليومية

في معسكر الدمام ..  المنتخب السعودي تحت 19 عامًا يعاود تدريباته اليومية

في معسكر الدمام ..  المنتخب السعودي تحت 19 عامًا يعاود تدريباته اليومية

في معسكر الدمام ..  المنتخب السعودي تحت 19 عامًا يعاود تدريباته اليومية

شبكة عيون الإخبارية