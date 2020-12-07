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نائب أمير حائل يصر على مشاركة أصغر طفلين متطوعين في تدشين موقع "جود للتطوع"

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نائب أمير حائل يصر على مشاركة أصغر طفلين متطوعين في تدشين موقع "جود للتطوع" نائب أمير حائل يصر على مشاركة أصغر طفلين متطوعين في تدشين موقع "جود للتطوع"
"الهمزاني" قال إن هذه المبادرة ترسّخ لأهمية العمل التطوعي بنفوس صغار السن

نائب أمير حائل يصر على مشاركة أصغر طفلين متطوعين في تدشين موقع

أصر الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل، مساء أمس الأحد، خلال رعايته لحفل اختتام فعاليات منتدى التطوع الثاني بحائل على مشاركة الطفلين "عبدالله "وشقيقته "جود" أصغر متطوعين في منطقة حائل "ليشاركاه في تدشينه للموقع الإلكتروني لجمعية العمل التطوعي وخدمة المجتمع بمنطقة حائل "جود" https://jodhail.

وفي التفاصيل، قال الطفل عبدالله إن مشاركته وشقيقته في تدشين الموقع الإلكتروني لجمعية "جود حائل" مع الأمير من اللحظات السعيدة التي ستخلدها الذاكرة لهما.

ومن جهته، أوضح عدي بن سعيّد الهمزاني نائب رئيس مجلس إدارة جمعية العمل التطوعي وخدمة المجتمع بمنطقة حائل "جود" أن مبادرة سمو نائب أمير منطقة حائل بطلب مشاركة الطفلين في تدشينه لموقع الجميع يعكس حرص سموه الكريم في ترسيخ مفهوم وأهمية العمل التطوعي في نفوس صغار السن وتشجيعاً لهما وتحفيزاً لبقية أفراد المجتمع.

وقال "الهمزاني" إن الطفلين "عبدالله" و"جود" يعدان أصغر طفلين منضمين من متطوعي الجمعية وسبق لهما المشاركة مع نائب أمير المنطقة في عدد من الأعمال التطوعية التي أقيمت مؤخراً.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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