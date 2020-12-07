"حمدالله " يعود لزيارة الشباك.. النصر يرفض الاستسلام للاتفاق

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في ختام الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

لحق النصر بالتعادل الإيجابي 2/2 أمام ضيفه الاتفاق، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، في ختام الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

الشوط الأول انتهى بتقدم الاتفاق بهدف دون مقابل عند الدقيقة 45+9 من الوقت بدلاً من الضائع، جاء عن طريق المدافع فيليب كيش، من ركلة جزاء تسبب فيها البرازيلي "مايكون".

وفي الشوط الثاني وتحديداً عند الدقيقة 50 عزز نعيم سليتي النتيجة للاتفاق بهدف رائع وتسديدة ولا أجمل داخل شباك حارس النصر " جونز" بعد عرضية مثالية من محمد "الكويكبي ".

وعاد هداف النصر "حمدالله " ليضيع فرصة تقليص الفارق عند الدقيقة 58 بعد تسديدة ركلة الجزاء النصراوية بشكل غريب، حيث طوح بالكرة من فوق العارضة!.

وفي الدقيقة 88 قلص سامي النجعي النتيجة للنصر بهدف أول.

وعاد "حمدالله " لتعديل النتيجة في الدقيقة 9+90 من الوقت بدلاً من الضائع من ركلة جزاء أيضاً.

بتلك النتيجة قفز النصر للمركز الـ 15 برصيد 4 نقاط، فيما رفع الاتفاق رصيده إلى النقطة الثامنة في المركز الـ12.