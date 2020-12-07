أخبار عاجلة

مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في انقلاب سيارة أسفل الطريق الإقليمي بالشرقية -
غدًا.. قطع المياه عن مدينة بنها 4 ساعات -
الكهرباء: 24 ألفا و200 ميجاوات الحمل المتوقع اليوم -
محذرة من تخفيف الملابس.. الأرصاد: تقلبات جوية تبدأ الأحد المقبل -
رسوم 10 آلاف جنيه.. 10 معلومات عن قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة "ضوابط وعقوبات" -
تأجيل محاكمة الطبيب المتهم بالتحرش بفتاة "ميكروباص الشرقية" -
التجديد لـ 3 وكلاء بكليتي الطفولة المبكرة والصيدلة بجامعة أسيوط -
زراعة الوادي الجديد تعلن تفاصيل تمويل مشروع الري المطور -
الإمارات: اعتقال مرتكبي جريمة اغتصاب فتاة ونشرها على مواقع التواصل -
التحالف: استكمال الترتيبات اللازمة لتسريع تنفيذ "اتفاق الرياض" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"التعاون الإسلامي" تدين إطلاق ميليشيا الحوثي طائرة مفخخة باتجاه المدنيين في المملكة

Print
"التعاون الإسلامي" تدين إطلاق ميليشيا الحوثي طائرة مفخخة باتجاه المدنيين في المملكة "التعاون الإسلامي" تدين إطلاق ميليشيا الحوثي طائرة مفخخة باتجاه المدنيين في المملكة
"العثيمين" يجدِّد وقوف المنظمة وتضامنها مع في كل ما تتخذه من إجراءات

دانت منظمة التعاون الإسلامي المحاولة العدوانية الفاشلة لميليشيا الحوثي الإرهابية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة بطائرة مسيَّرة (مفخخة)، تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها.

وجدَّد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في بيان اليوم وقوف المنظمة وتضامنها مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أراضيها وأمنها واستقرارها، مؤكدا إدانة المنظمة الممارسات الإرهابية لميليشيا الحوثي ومَن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
متحدث "الانتقالي الجنوبي": السعودية بذلت جهوداً حثيثة للوقوف في وجه الإرهاب والتطرف

متحدث "الانتقالي الجنوبي": السعودية بذلت جهوداً حثيثة للوقوف في وجه الإرهاب والتطرف

حكم جديد ببراءة مجموعة بن لادن السعودية بقضية رافعة الحرم

حكم جديد ببراءة مجموعة بن لادن السعودية بقضية رافعة الحرم

السعودية تعلن انتزاع 1630 لغما حوثيا خلال أسبوع في اليمن

السعودية تعلن انتزاع 1630 لغما حوثيا خلال أسبوع في اليمن

شركة أبحاث ترفع السعر المستهدف لـ"زين السعودية".. وتبقي على توصية "محايد"

شركة أبحاث ترفع السعر المستهدف لـ"زين السعودية".. وتبقي على توصية "محايد"

شبكة عيون الإخبارية