أخبار عاجلة

مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في انقلاب سيارة أسفل الطريق الإقليمي بالشرقية -
غدًا.. قطع المياه عن مدينة بنها 4 ساعات -
الكهرباء: 24 ألفا و200 ميجاوات الحمل المتوقع اليوم -
محذرة من تخفيف الملابس.. الأرصاد: تقلبات جوية تبدأ الأحد المقبل -
رسوم 10 آلاف جنيه.. 10 معلومات عن قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة "ضوابط وعقوبات" -
تأجيل محاكمة الطبيب المتهم بالتحرش بفتاة "ميكروباص الشرقية" -
التجديد لـ 3 وكلاء بكليتي الطفولة المبكرة والصيدلة بجامعة أسيوط -
زراعة الوادي الجديد تعلن تفاصيل تمويل مشروع الري المطور -
الإمارات: اعتقال مرتكبي جريمة اغتصاب فتاة ونشرها على مواقع التواصل -
التحالف: استكمال الترتيبات اللازمة لتسريع تنفيذ "اتفاق الرياض" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

المملكة تودع صكي تصديق على اتفاقيتين للعمل الدولي

Print
المملكة تودع صكي تصديق على اتفاقيتين للعمل الدولي المملكة تودع صكي تصديق على اتفاقيتين للعمل الدولي
تخصان حماية الأجور والقواعد الصحية في التجارة والمكاتب

المملكة تودع صكي تصديق على اتفاقيتين للعمل الدولي

سلمت المملكة العربية اليوم صكي التصديق على كل من اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (95) الخاصة بحماية الأجور لعام 1949م، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (120) الخاصة بالقواعد الصحية في التجارة والمكاتب لعام 1964م.

سلم الصكين مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف الدكتور عبدالعزيز الواصل يرافقه السكرتير الأول عبدالله القحطاني المسؤول عن ملف منظمة العمل في بعثة المملكة في جنيف.

وتمت مراسم الإيداع بحضور مدير عام المنظمة جاي رايدر بمقر منظمة العمل الدولية بجنيف، حيث الاتفاقية رقم (95) بشأن حماية الأجور لعام 1949م هي أول صك دولي للعمل يعالج بصورة تفصيلية سائر الجوانب العملية للأجور، وذلك لتوفير الحماية الكاملة قدر الإمكان لمكاسب العمال، وصادق عليها (98) دولة عضو بالمنظمة.

وتخص الاتفاقية رقم (120) القواعد الصحية في مجال أعمال التجارة والمكاتب، وتنص على وجوب صيانة جميع الأماكن التي يستخدمها العمال والمعدات الموجودة في تلك الأماكن صيانة تامة، والمحافظة على نظافتها، وتزويدها بتهوية وإضاءة كافية ومناسبة، وصادقت عليها 51 دولة.المملكة العربية السعودية منظمة العمل الدولية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
متحدث "الانتقالي الجنوبي": السعودية بذلت جهوداً حثيثة للوقوف في وجه الإرهاب والتطرف

متحدث "الانتقالي الجنوبي": السعودية بذلت جهوداً حثيثة للوقوف في وجه الإرهاب والتطرف

حكم جديد ببراءة مجموعة بن لادن السعودية بقضية رافعة الحرم

حكم جديد ببراءة مجموعة بن لادن السعودية بقضية رافعة الحرم

السعودية تعلن انتزاع 1630 لغما حوثيا خلال أسبوع في اليمن

السعودية تعلن انتزاع 1630 لغما حوثيا خلال أسبوع في اليمن

شركة أبحاث ترفع السعر المستهدف لـ"زين السعودية".. وتبقي على توصية "محايد"

شركة أبحاث ترفع السعر المستهدف لـ"زين السعودية".. وتبقي على توصية "محايد"

شبكة عيون الإخبارية