فيصل بن فهد يسلِّم تكريم "الموارد البشرية" لـ"جود حائل"

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بعد تحقيقها المركز الأول على مستوى المنطقة

كرَّم الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز، نائب أمير منطقة حائل، مساء أمس بمقر النادي الأدبي "جود"؛ وذلك بعد فوزها بالمركز الأول على مستوى منطقة حائل في منصة العمل التطوعي التابعة لإدارة التطوع في فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل؛ إذ بلغت القيمة الاقتصادية للـ 148 فرصة التطوعية التي أطلقتها جمعية العمل التطوعي وخدمة المجتمع في منطقة حائل "جود" أكثر من 1.3 مليون ريال سعودي.

جاء ذلك خلال رعايته حفل اختتام فعاليات منتدى التطوع الثاني الذي أقامه فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة وجمعية العمل التطوعي وخدمة المجتمع في منطقة حائل.

وأوضحت منصة العمل التطوعي التابعة لإدارة التطوع في فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل في الإحصاءات التي صدرت مؤخرًا بلوغ عدد الساعات التطوعية التي تم إطلاقها خلال الفترة الماضية بالجمعية أكثر من 11.034 ساعة عمل تطوعية، قام بتنفيذها 2746 متطوعًا خلال الـ 148 فرصة تطوعية التي تم إطلاقها مؤخرًا.

وأكدت الإحصائيات أن عدد المتطوعين المستمرين في جمعية العمل التطوعي وخدمة المجتمع في منطقة حائل "جود" يبلغ 972 متطوعًا.

وأوضح عيسى بن عبد الله الحليان، رئيس مجلس إدارة جمعية العمل التطوعي وخدمة المجتمع بمنطقة حائل "جود"، أن التناغم الذي باتت تحققه الجمعية في إنجازاتها يعود الفضل فيه -بعد الله- لأعضائها المتطوعين الذين أسهموا بشكل كبير في إنجاح أعمال الجمعية.

وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية العمل التطوعي وخدمة المجتمع بمنطقة حائل "جود" أن الدعم الذي تجده جمعية "جود حائل" من قِبل أمير منطقة حائل، ومؤازرة الأمير فيصل بن فهد بن مقرن، ومتابعة عادل بن صالح بن محمد آل الشيخ، وإشراف المدير العام لفرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فريح محمد العياد على أعمال الجمعية، كان الحلقة الأقوى فيما تحقق للجمعية الوليدة حديثًا خلال فترة زمنية قصيرة. لافتًا إلى أن الجمعية بجهود متطوعيها تطمح للمزيد من أعمال ومبادرات خلال الفترة القادمة، خاصة في ظل إقبال متطوعيها على إنجاح برامجها وأنشطتها وفعالياتها كافة.

نائب أمير منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز