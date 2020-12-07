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عقب الفوز عليه بثلاثية .. "أبها" يمنع "الفتح" من الدخول في المربع الذهبي

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في ختام الجولة السابعة من دوري المحترفين

عقب الفوز عليه بثلاثية ..

نجح أبها في التغلب على الفتح في المباراة التي أقيمت بينهما عصر اليوم ضمن مباريات الجولة السابعة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .

وانتهت المباراة التي أقيمت بين الفريقين بفوز أبها بثلاثة أهداف لهدف ليحصد الفريق النقاط الثلاث ويحرم الفتح منها وبالتالي الدخول في المربع الذهبي .

أهداف اللقاء جاءت عن طريق كارلوس ستراندبيرج في الدقيقة 8 والدقيقة 82 وكريج قودوين في الدقيقة 17 لصالح الفتح وجاء هدف الفتح عن طريق اللاعب سفيان بن دبكة في الدقيقة 45+3 من عمر الشوط الأول .

بتلك النتيجة يرتفع رصيد أبها للنقطة رقم 10 فيما يتوقف رصيد الفتح عند نفس الرصيد 10 نقاط حيث منع أبها الفتحاويين من التقدم نحو المربع الذهبي .

أبها الفتح

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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