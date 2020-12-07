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"راموس" يعود لصفوف ريال مدريد أمام "مونشنجلادباخ" في دوري أبطال أوروبا

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بعد تعافيه تماماً من الإصابة

يشارك الإسباني سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، فريقه خلال مباراته أمام مونشنجلادباخ، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، الاثنين، أن راموس شارك بشكل طبيعي في تدريبات الريال، بعد تعافيه تماماً من الإصابة التي أبعدته طوال الفترة الماضية.


ومن المتوقع أن يتواجد قلب الدفاع في التشكيلة الأساسية للريال، مع شكوك حول جاهزية الثنائي داني كارفخال وفيدي فالفيردي، بينما سيغيب البلجيكي هازارد للإصابة.

الإسباني سيرجيو راموس ريال مدريد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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