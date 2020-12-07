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"موارد مكة" تقيم لقاءً تعريفيًا لتنمية روح المسؤولية لدى الموظف العام

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تضمنت شرح مدونة السلوك الوظيفي

نظم فرع وزارة الموارد البشرية بمنطقة مكة المكرمة، ممثلاً بإدارة العمليات وبإشراف مساعد المدير العام للعمليات نورة الغامدي؛ اللقاء التعريفي الأول لمدونة السلوك الوظيفي.

وتضمن، التعريف بأخلاقيات الوظيفة العامة الهادف لتنمية روح المسؤولية لدى الموظف العام ونشر القيم والمبادئ الأخلاقية لديه وتعزيزها والالتزام بها.

جاء ذلك، برعاية وكيل الوزارة لفروع المناطق ياسر البابطين، بحضور مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، فهد بن رقوش، ومديري الإدارات بالفرع، حيث تم عرض ضوابط الترقيات (منصة مسار) وشرح مواد اللائحة المتعلقة بالنقل والترقية والخطوات التي يتم تنفيذها.


كما تم شرح آلية الترقيات الوظيفية بناءً على اللائحة التنفيذية للموارد البشرية.

وبدأ اللقاء باستعراض المحاور المطروحة، تلاها مناقشات حول الوعي بقواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة، وشهد ذلك تفاعل الكثير من المشاركين.

وزارة الموارد البشرية مكة المكرمة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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