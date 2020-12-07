مدرب ليفربول: محمد صلاح استثنائي داخل الملعب ويلعب بطريقة رائعة

★ ★ ★ ★ ★

بعد المستوى الكبير الذي قدمه أمام وولفرهامبتون

امتدح الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول، المستوى الذي ظهر به المصري محمد صلاح، خلال مباراة الفريق أمام وولفرهامبتون، واصفاً إياه بالاستثنائي داخل الملعب.

وقال كلوب في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إنجليزية، الاثنين: "لست متفاجئاً من مستوى صلاح، إنه يساعدنا بالأهداف والتمريرات الحاسمة، ويلعب بطريقة رائعة".

وقدم المهاجم المصري مباراة مميزة أمام وولفرهامبتون، ليسجل أحد أهداف فريقه، ويصنع هدفاً لزميله ماتيب، مع حصوله على نجومية اللقاء وفقاً لمواقع الإحصاءات.

مدرب ليفربول يورجن كلوب