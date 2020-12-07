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أراد الاسترخاء خلفها فقتلته.. آلية ثقيلة تسحق مقيماً يمنياً في المخواة

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أراد الاسترخاء خلفها فقتلته.. آلية ثقيلة تسحق مقيماً يمنياً في المخواة أراد الاسترخاء خلفها فقتلته.. آلية ثقيلة تسحق مقيماً يمنياً في المخواة
الجهات المعنية تباشر الحادثة

أراد الاسترخاء خلفها فقتلته.. آلية ثقيلة تسحق مقيماً يمنياً في المخواة

باشرت الجهات المعنية، حادثة مصرع مقيم يعمل في إحدى الشركات المتعاقدة مع نقل الباحة تحت عجلات آلية إنشائية ثقيلة.

وفِي التفاصيل، لقي مقيم يمني مصرعه عصر اليوم في محافظة المخواة بعد دهسه بآلية إنشائية من نوع "رصاصة" تعمل على رصف الإسفلت على الطريق الرابط بين المجاردة والمخواة.

وبيّنت المصادر لـ"سبق" أن المقيم اليمني في نهاية عمله كان مستلقياً خلف "مدحلة" الرصاصة الحديدية الضخمة أثناء توقف الرصاصة، حيث لم يتمكن قائد الآلية من مشاهدته أثناء تحريكها، فتم دهسه ولقي مصرعه على الفور.المخواة حادثة مصرع مقيم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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