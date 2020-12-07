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الرئيس العراقي يستقبل وزير التجارة السعودي في قصر السلام في بغداد

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الرئيس العراقي يستقبل وزير التجارة السعودي في قصر السلام في بغداد الرئيس العراقي يستقبل وزير التجارة السعودي في قصر السلام في بغداد
بحثا الموضوعات ذات الاهتمام ‏المشترك بين البلدين الشقيقين

الرئيس العراقي يستقبل وزير التجارة السعودي في قصر السلام في بغداد

استقبل الرئيس برهم صالح رئيس جمهورية العراق، ‏في قصر السلام في بغداد، اليوم، وزير التجارة وزير الإعلام المكلف رئيس المجلس التنسيقي "السعودي العراقي"، للجانب السعودي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي والوفد المرافق له.

وشهد الاستقبال بحث الموضوعات ذات الاهتمام ‏المشترك بين البلدين الشقيقين.

ونقل "القصبي"، خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، له ولحكومة وشعب العراق الشقيق.

وحضر الاستقبال وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، محافظ الهيئة للمواصفات والمقاييس والجودة سعد بن عثمان القصبي، والأمين العام لهيئة تنمية الصادرات السعودية الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية الدكتور عائض العتيبي، إضافة إلى وفد من رجال الأعمال الذين يمثلون 22 شركة سعودية.رئيس جمهورية العراق الرئيس برهم صالح

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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