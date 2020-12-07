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"كورونا" يغيب "السومة" عن لقاء الأهلي والنصر

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"كورونا" يغيب "السومة" عن لقاء الأهلي والنصر "كورونا" يغيب "السومة" عن لقاء الأهلي والنصر
ويؤخر تتويجه هدافًا تاريخيًا للدوري السعودي

يخضع لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي السوري عمر السومة، للعزل الصحي، وفقاً للإجراءات المتبعة من وزارة الصحة، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ويفقد الأهلي هدافه في مواجهة النصر، السبت المقبل، في قمة مباريات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويفصل "السومة" الذي توج بجائزة أفضل لاعب لشهر نوفمبر، هدف واحد ليصبح الهداف التاريخي للدوري السعودي، حيث يتساوى حاليًا مع ناصر الشمراني بـ126 هدفًا لكل منهما.نادي الأهلي السوري عمر السومة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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