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"الخراشي" يشكر القيادة بمناسبة ترقيته إلى وزير مفوض بالخارجية

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"الخراشي" يشكر القيادة بمناسبة ترقيته إلى وزير مفوض بالخارجية "الخراشي" يشكر القيادة بمناسبة ترقيته إلى وزير مفوض بالخارجية

رفع الوزير المفوض بوزارة الخارجية عبدالرحمن بن محمد الخراشي، الشُّكر والتَّقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو ولي عهده الأمين، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة الثقة الملكية الكريمة بترقيته لمرتبة وزير مفوض بوزارة الخارجية.

وعبّر "الخراشي" عن فخره واعتزازه بتلك الثقة، والتي اعتبرها وسام شرف وحافزاً سيدفعه لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين ثم الملك والمساهمة في نهضة الوطن وتنميته لتحقيق رؤية 2030.

وأعرب عن شكره وتقديره للأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود وزير الخارجية، على دعمه وتوجيهه المتواصل لموظفي وزارة الخارجية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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