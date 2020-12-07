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مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند مستوى 8633.38 نقطة

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مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 8633.38 نقطة مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند مستوى 8633.38 نقطة
بتداولات بلغت قيمتها 9.5 مليار ريال

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 8633.38 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسية اليوم مرتفعاً 51.70 نقطة ليقفل عند مستوى 8633.38 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 9.5 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 365 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 420 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 155 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 31 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات نسيج، والخليجية العامة، والصناعات الكهربائي، وصناعة الورق، وريدان الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات أنعام القابضة، وأميانتيت، وساب، واتحاد الخليج، وهرفي للأغذية فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و 9.92%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وكيمانول، وكيان السعودية، وزين السعودية، والإنماء هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات نسيج، وأبو معطي، ووفرة، والأسماك، والمصافي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 230.38 نقطة ليقفل عند مستوى 18899.61 نقطة، وبتداولات بلغت 55 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 480 ألف سهم تقاسمتها 1451 صفقة.مؤشر الأسهم السعودية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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