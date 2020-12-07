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وزير الداخلية الإماراتي ينوه بالتقدم الذي تشهده الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الداخلية

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وزير الداخلية الإماراتي ينوه بالتقدم الذي تشهده الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الداخلية السعودية وزير الداخلية الإماراتي ينوه بالتقدم الذي تشهده الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الداخلية
خلال الزيارة التي قام بها لجناح الوزارة المشارك في أسبوع "جيتكس للتقنية 2020م" في دبي

وزير الداخلية الإماراتي ينوه بالتقدم الذي تشهده الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الداخلية السعودية

نوَّه الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة، بالتقدم الكبير الذي تشهده الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة الداخلية وقطاعاتها، والدور المحوري للخدمات في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها لجناح وزارة الداخلية المشارك في أسبوع "جيتكس للتقنية 2020م"، حيث كان في استقباله الأمير الدكتور بندر بن عبدالله بن مشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية رئيس اللجنة التوجيهية لمعرض جيتكس دبي 2020، ووكيل وزارة الداخلية للقدرات الأمنية رئيس اللجنة الإشرافية لمعرض جيتكس بدبي 2020 المهندس عبدالله الربيعة.وزير الداخلية الإماراتي الشيخ سيف بن زايد آل نهيان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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